Создаю событие для того, чтобы откликнуться на другое, но если хочешь развлечь меня беседой пиши

От пользователя @Horker

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Санкт-Петербург → Другое Для общения, обсудить любую проблему

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое я хочу общения

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