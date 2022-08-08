Санкт-Петербург
Есть кто едет в Турцию, в Сиде?

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прогуляться, перекусить

Можем скооперироваться, если желание будет). Я с женой)

От пользователя @pure

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