Сам могу в компоузинг или нейронки. Песни авторские. Можно снять студию или покатимся по локациям.

От пользователя @Letsweb

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