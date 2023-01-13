Санкт-Петербург
Есть фото / видеографы?) хочу снять клип
прогуляться, перекусить
Сам могу в компоузинг или нейронки.
Сам могу в компоузинг или нейронки.
Песни авторские. Можно снять студию или покатимся по локациям.
От пользователя @Letsweb
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