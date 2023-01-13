Санкт-Петербург
Есть фото / видеографы?) хочу снять клип

фото пользователя Letsweb
прогуляться, перекусить

Сам могу в компоузинг или нейронки.
Песни авторские. Можно снять студию или покатимся по локациям.

От пользователя @Letsweb

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Lidiia
Санкт-Петербург → Другое

На сайте впервые

маленькое фото пользователя Alenalaz
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым знакомствам! 🙂

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя kudelina.21
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя legko
Санкт-Петербург → Другое

ежедневные 15000 шагов о бизнесе и искусстве

маленькое фото пользователя Sdkey
Санкт-Петербург → Другое

Хочу познакомится с новыми людьми

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Что такое зрелость?

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

маленькое фото пользователя ElCh
Рязань → Другое

Общение на разные темы

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!