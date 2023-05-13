Посвящается тем, кто не хочет идти один:)

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Санкт-Петербург → Другое В поисках подружки

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

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