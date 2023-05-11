Санкт-Петербург
Электрополе концерт музыки
Первый фестиваль электронной музыки и актуального хип-хопа в пространстве TEMPLE OF DEER. Эклектичный шоукейс хэдлайнеров в мультижанровом составе, в котором музыканты, диджеи и публика становятся единым организмом в сумасшедшем семичасовом рейве.
Line-up: Markul, Saluki (dj + live), КУОК (dj + live), ЛАУД, Maib, Treepside.
Концерт будет 10 Июня
Кто пойдет?
От пользователя @Crazy.John
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