Первый фестиваль электронной музыки и актуального хип-хопа в пространстве TEMPLE OF DEER. Эклектичный шоукейс хэдлайнеров в мультижанровом составе, в котором музыканты, диджеи и публика становятся единым организмом в сумасшедшем семичасовом рейве. Line-up: Markul, Saluki (dj + live), КУОК (dj + live), ЛАУД, Maib, Treepside. Концерт будет 10 Июня Кто пойдет?

От пользователя @Crazy.John

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