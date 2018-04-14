Санкт-Петербург
Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее
другое
День-вечер, выбор куда именно довольно обширный
От пользователя @Sanekk_ss
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по летнему городу
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Санкт-Петербург → Другое
На сайте впервые
Санкт-Петербург → Другое
Твоя будущая классная подружка🌸
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🖐🏻
Санкт-Петербург → Другое
Общение, поддержка:)
Санкт-Петербург → Другое
Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам
Санкт-Петербург → Другое
Поболтаем обо всем?)
Санкт-Петербург → Другое
Электрополе концерт музыки
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!