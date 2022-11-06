Санкт-Петербург
Два Чебурашки ищут друзей на юго-западе

фото пользователя Semyon_Ivanovich
прогуляться, перекусить

Два Чебурашки (муж и жена) из солнечного города ищут своих крокодилов Геннадиев и Шапокляков. Для совместных прогулок и партеек в настольные игры после работы

От пользователя @Semyon_Ivanovich

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