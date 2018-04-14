Очень хочется найти компанию для общения. Будем собираться по выходным. Ходить куда-нибудь))

От пользователя @Rainy_spb

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Пойдём в парк🏞

Санкт-Петербург → Другое Сходить на стендап

Санкт-Петербург → Другое Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

Санкт-Петербург → Другое Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Рязань → Другое Общение на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках

Санкт-Петербург → Другое Конечно пойдём

Санкт-Петербург → Другое Вечером в кб

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Эрмитаж

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