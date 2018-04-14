Санкт-Петербург
Друзья, где вы?..

фото пользователя Rainy_spb
собрать компанию

Очень хочется найти компанию для общения. Будем собираться по выходным. Ходить куда-нибудь))

От пользователя @Rainy_spb

17 участников
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