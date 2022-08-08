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От пользователя @Pierre_Dunn

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Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться перекусить выпить че нибудь

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

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