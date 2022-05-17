прогуляться, перекусить

От пользователя @Nastenka

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Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое Поиск общения после переезда:)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)

Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

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