прогуляться, перекусить

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Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Ищу классных девчонок для душевного общения;)

Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

Санкт-Петербург → Другое Поужинать в кафе)

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