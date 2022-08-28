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От пользователя @Nata227

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Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

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