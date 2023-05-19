Санкт-Петербург
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

фото пользователя Svetik_s
прогуляться, перекусить

Привет) В закладках накопилось много классных мест для завтраков и не только, настало их время, а также непротив поездок загород и на различные мероприятия
В поисках подруг, отношения уже есть)
Мне 28, ищу девчонок 25-35 лет

От пользователя @Svetik_s

10 участников
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