Санкт-Петербург
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Привет) В закладках накопилось много классных мест для завтраков и не только, настало их время, а также непротив поездок загород и на различные мероприятия
В поисках подруг, отношения уже есть)
Мне 28, ищу девчонок 25-35 лет
От пользователя @Svetik_s
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погулять, потусить, поесть, да что угодно
Давай будем идти, пить кофе и курить.
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В любое удобное время дружелюбно провести досуг
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