Привет) В закладках накопилось много классных мест для завтраков и не только, настало их время, а также непротив поездок загород и на различные мероприятия В поисках подруг, отношения уже есть) Мне 28, ищу девчонок 25-35 лет

От пользователя @Svetik_s

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое погулять или сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Санкт-Петербург → Другое Все что угодно

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!