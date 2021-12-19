Устал ходить в одного, может быть, кто-нибудь покажет или расскажет что-нибудь интересное)

От пользователя @Shamil

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Санкт-Петербург → Другое Твоя будущая классная подружка🌸

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

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