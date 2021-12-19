Санкт-Петербург
Давай просто сходим куда-нибудь

фото пользователя Shamil
активный отдых

Устал ходить в одного, может быть, кто-нибудь покажет или расскажет что-нибудь интересное)

От пользователя @Shamil

9 участников
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