Санкт-Петербург
Давай просто сходим куда-нибудь
активный отдых
Устал ходить в одного, может быть, кто-нибудь покажет или расскажет что-нибудь интересное)
От пользователя @Shamil
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