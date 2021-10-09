Я люблю Выборг, Царское Село, Петергоф. Хочу добраться до Карелии и куда можно доехать на ласточке.

От пользователя @Daria_Goncharova

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Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Какао с ликером и прелести еврейской кухни

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Идей много, реализация подкачивает

Санкт-Петербург → Другое Вместе заниматься спортом и худеть

Санкт-Петербург → Другое Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей

Санкт-Петербург → Другое Нескучно провести время

Санкт-Петербург → Другое Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили

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