Санкт-Петербург
Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?

фото пользователя Daria_Goncharova
путешествия

Я люблю Выборг, Царское Село, Петергоф. Хочу добраться до Карелии и куда можно доехать на ласточке.

От пользователя @Daria_Goncharova

5 участников
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