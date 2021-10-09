Санкт-Петербург
Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?
путешествия
Я люблю Выборг, Царское Село, Петергоф. Хочу добраться до Карелии и куда можно доехать на ласточке.
От пользователя @Daria_Goncharova
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