Санкт-Петербург
Давай будем идти, пить кофе и курить.
прогуляться, перекусить
Извините, событие перенесено на следующие выходные.
От пользователя @R1na
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