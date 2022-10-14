Санкт-Петербург
Давай будем идти, пить кофе и курить.

фото пользователя R1na
прогуляться, перекусить

Извините, событие перенесено на следующие выходные.

От пользователя @R1na

4 участника
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