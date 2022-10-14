От пользователя @R1na

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Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.

Санкт-Петербург → Другое Вместе заниматься спортом и худеть

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

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