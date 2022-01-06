Ищу даму чисто почилить в парке и поболтать о жизни. Хочется узнать других людей

От пользователя @Limine

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Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

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