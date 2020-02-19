Санкт-Петербург
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От пользователя @123.qaqaqa
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просто хочется поговорить и уже после встретимся
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Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
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Пикабушники Солнечного города
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