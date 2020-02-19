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От пользователя @123.qaqaqa

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Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое просто хочется поговорить и уже после встретимся

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в Игру Престолов

Москва → Другое Прогуляться сходить в кино или кафе

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