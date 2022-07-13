Санкт-Петербург
Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Katerina17
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