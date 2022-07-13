прогуляться, перекусить

От пользователя @Katerina17

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Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Группы Три дня дождя

Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

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