Санкт-Петербург
буду рада всем)
пообщаться
От пользователя @Dasha13
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Мне хотелось нойти собеседника
Санкт-Петербург → Другое
Может пофоткаем друг друга ???
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в Cake&Breakfast
Санкт-Петербург → Другое
Собрать тусовку музыкантов
Санкт-Петербург → Другое
Променад по центру
Санкт-Петербург → Другое
В кино,на концерт
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться ,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу , порадоваться теплу )
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по парку
Санкт-Петербург → Другое
Может сходим в кино вместе
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть
Санкт-Петербург → Другое
гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!