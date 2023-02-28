пообщаться

От пользователя @Dasha13

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Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу , порадоваться теплу )

Санкт-Петербург → Другое В кино,на концерт

Санкт-Петербург → Другое Променад по центру

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое Мне хотелось нойти собеседника

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