Санкт-Петербург
Буду рада новым знакомствам
прогуляться, перекусить
Привет!) хотелось бы найти интересных людей, компанию, с которыми можно классно провести время
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