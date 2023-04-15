Может быть найдутся люди с похожими интересами?

От пользователя @Varyyyyaa

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Санкт-Петербург → Другое Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

Санкт-Петербург → Другое Сходить на разводные мосты

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по весеннему Петербургу

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

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