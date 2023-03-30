Санкт-Петербург
Без разницы. Погулять, попить пиво.

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От пользователя @Mikhail

4 участника
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Сложное, тяжёлое общение. Неинтересные темы, пассивные собеседники.

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