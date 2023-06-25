Приглашаю всех желающих, на тяжелые велосипедные прогулки, от Орехово и выше, от 70км. Грунт, камни, корни, песок, градиент. Нас не много, толпы матрасов не собираем. Коллектив здравый, разносторонний, вместе не первый год. Кто хочет влиться в действительно адекватную тусовку спортивных людей, добро пожаловать. Есть шоссейное подразделение, средняя от 35км/ч.

От пользователя @3OOW

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