Культурно захватываем бар, встреча в ночь с сб на вс в 00:00 ждём все, от 18 лет, а то не пустят

От пользователя @PivAss

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Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

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Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

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