Санкт-Петербург
Бар/1703 ждём всех

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прогуляться, перекусить

Культурно захватываем бар, встреча в ночь с сб на вс в 00:00 ждём все, от 18 лет, а то не пустят

От пользователя @PivAss

1 участник
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