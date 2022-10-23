Санкт-Петербург
Бар/1703 ждём всех
прогуляться, перекусить
Культурно захватываем бар, встреча в ночь с сб на вс в 00:00 ждём все, от 18 лет, а то не пустят
От пользователя @PivAss
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