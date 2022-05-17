Санкт-Петербург
Anyaseyo! 🐙

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прогуляться, перекусить

Очень хочется выпить пиво с соджу в ultramen !!
Только представь: солнышко, голубое небо, нашему взору открывается канал, красивые дома, деревья и мы на улице пьем корейское пиво с приятным дополнением в виде еще одного спиртного напитка. Это как русский Ерш, только мягче и вкуснее!

От пользователя @Tien

5 участников
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