Санкт-Петербург
Anyaseyo! 🐙
Очень хочется выпить пиво с соджу в ultramen !!
Только представь: солнышко, голубое небо, нашему взору открывается канал, красивые дома, деревья и мы на улице пьем корейское пиво с приятным дополнением в виде еще одного спиртного напитка. Это как русский Ерш, только мягче и вкуснее!
От пользователя @Tien
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