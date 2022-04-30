активный отдых

От пользователя @Aleks52

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Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на квадроциклах

Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу. Пообщаться . Посидеть в кафе .

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар!!!

Санкт-Петербург → Другое Нескучно провести время

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

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