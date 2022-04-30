Всем доброго дня. У метро озерки есть парк в котором можно отлично посидеть у озера, готовить шашлыки, слушать музыку и общаться. Всем кому интересно присоединяйтесь)

От пользователя @Headcrab60

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