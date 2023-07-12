Санкт-Петербург
Адекватное общение на различные темы :)
пообщаться
От пользователя @Sargeroth
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Санкт-Петербург → Другое
Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.
Санкт-Петербург → Другое
Хочу классно провести время
Санкт-Петербург → Другое
Сложное, тяжёлое общение. Неинтересные темы, пассивные собеседники.
Санкт-Петербург → Другое
прогуляться по паркам послезавтра
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться на разные темы
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах
Санкт-Петербург → Другое
Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Знакомства,общение,совместный отдых.
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Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Как прошел ваш день?
Санкт-Петербург → Другое
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