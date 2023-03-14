Санкт-Петербург
А почему бы и да?)

фото пользователя Aegis
пообщаться

От пользователя @Aegis

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя goldbaby
Тюмень → Другое

ищу собеседника

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар сегодня вечером

маленькое фото пользователя Ulyashka
Санкт-Петербург → Другое

Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

маленькое фото пользователя Temir
Санкт-Петербург → Другое

Вечером в кб

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

маленькое фото пользователя Czhex
Санкт-Петербург → Другое

В Выборг на выходные

маленькое фото пользователя WWlis
Санкт-Петербург → Другое

Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

маленькое фото пользователя mdstasy
Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя Sap143
Санкт-Петербург → Другое

Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

маленькое фото пользователя Sam_Maxim
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

маленькое фото пользователя Teslaboy
Санкт-Петербург → Другое

Какао с ликером и прелести еврейской кухни

маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!