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От пользователя @Aegis

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Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Какао с ликером и прелести еврейской кухни

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

Санкт-Петербург → Другое В Выборг на выходные

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру, попить кофе

Санкт-Петербург → Другое Вечером в кб

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар сегодня вечером

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