прогуляться, перекусить

От пользователя @Zayac_volk

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Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Хочу болтать, гулять в центре и пить кофе (или вино🌝)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечернему Питеру

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино 🍿

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