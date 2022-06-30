Санкт-Петербург
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

фото пользователя stasya_goat
собрать компанию

Можем сообразить пикник, поход в бар или сходить на кинопоказ под открытым небом. Поговорить о том, как смотрите на жизнь в свои 30+ и какие выводы сделали. Или просто поболтать)

От пользователя @stasya_goat

9 участников
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