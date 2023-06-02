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Санкт-Петербург
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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прогуляться, перекусить

Можем сообразить пикник, поход в бар или сходить на кинопоказ под открытым небом. Поговорить о том, как смотрите на жизнь в свои 30+ и какие выводы сделали. Или просто поболтать)

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34 участника
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