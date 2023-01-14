Рязань
Я хочу найти подругу, для общения и прогулок

прогуляться, перекусить

От пользователя @Snezhana13

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Anji1210AQ
Рязань → Другое

Прогуляться,перекусить

маленькое фото пользователя Dfggh
Рязань → Другое

Давай в кино сходим

маленькое фото пользователя Natalya_7888
Рязань → Другое

Идём гулять

маленькое фото пользователя Kotik_delovoi
Рязань → Другое

Излить душу..

маленькое фото пользователя Andrei62
Рязань → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Defero
Рязань → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя Mishkaa
Рязань → Другое

Поехать на озеро , с палатками . половить рыбу раков ))

маленькое фото пользователя Banana
Рязань → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Moon
Рязань → Другое

Выйти из комнаты

маленькое фото пользователя Mmore
Рязань → Другое

Мы подружимся.

маленькое фото пользователя Stranger
Рязань → Другое

Я хочу найти интересных собеседников

маленькое фото пользователя Eject
Рязань → Другое

🙂Разговоры на свободную тему 🙃

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!