прогуляться, перекусить

От пользователя @Snezhana13

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Рязань → Другое 🙂Разговоры на свободную тему 🙃

Рязань → Другое Я хочу найти интересных собеседников

Рязань → Другое Мы подружимся.

Рязань → Другое Выйти из комнаты

Рязань → Другое Поиграть в настолки

Рязань → Другое Поехать на озеро , с палатками . половить рыбу раков ))

Рязань → Другое Прогуляться и перекусить

Рязань → Другое Давай в кино сходим

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