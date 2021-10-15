Совершить ошибку (На самом деле просто погулять или сходить на мероприятие с интересным разносторонним собеседником от 27 до 35 лет)

От пользователя @Moon

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Рязань → Другое Прогуляться по городу

Рязань → Другое Хотелось бы пообщаться с интересными людьми😉

Рязань → Другое Если ты интересный и общительный человек, то буду рад )))

Рязань → Другое Так много людей, но почти все в море одиночества!

Рязань → Другое Поболтать, погулять,пляж,кафешки,да что угодно

Рязань → Другое Я хочу найти интересных собеседников

Рязань → Другое Я хочу гулять

Рязань → Другое Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)

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