Рязань
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(На самом деле просто погулять или сходить на мероприятие с интересным разносторонним собеседником от 27 до 35 лет)
От пользователя @Moon
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