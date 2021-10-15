Рязань
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прогуляться, перекусить

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(На самом деле просто погулять или сходить на мероприятие с интересным разносторонним собеседником от 27 до 35 лет)

От пользователя @Moon

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