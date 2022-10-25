Рязань
Поехать на озеро , с палатками . половить рыбу раков ))
прогуляться, перекусить
Озеро под михайловом Рязанской области
Озеро под михайловом Рязанской области
Пол и количество человек не играет роли
Покупаемся , поиграем , половим , посидим вечером у костра пообщаемся))
От пользователя @Mishkaa
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