Озеро под михайловом Рязанской области Пол и количество человек не играет роли Покупаемся , поиграем , половим , посидим вечером у костра пообщаемся))

От пользователя @Mishkaa

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