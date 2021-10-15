прогуляться, перекусить

От пользователя @Natalya_7888

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Рязань → Другое Поболтать, погулять,пляж,кафешки,да что угодно

Рязань → Другое Прогуляться и перекусить

Рязань → Другое Я хочу найти интересных собеседников

Рязань → Другое Выжить в антиутопии

Рязань → Другое Я хочу гулять

Рязань → Другое Бранч в Cream Soda

Рязань → Другое Если ты интересный и общительный человек, то буду рад )))

Рязань → Другое 🙂Разговоры на свободную тему 🙃

Рязань → Другое Прогуляться по городу

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