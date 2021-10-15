Рязань
Идём гулять

фото пользователя Natalya_7888
прогуляться, перекусить

От пользователя @Natalya_7888

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Рязань

маленькое фото пользователя elipeli18
Рязань → Другое

Прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Eject
Рязань → Другое

🙂Разговоры на свободную тему 🙃

маленькое фото пользователя Fidus
Рязань → Другое

Если ты интересный и общительный человек, то буду рад )))

маленькое фото пользователя Pistsov
Рязань → Другое

Бранч в Cream Soda

маленькое фото пользователя MTX_JOT
Рязань → Другое

Я хочу гулять

маленькое фото пользователя Natalya2022
Рязань → Другое

Общение, дружба

маленькое фото пользователя Zed62
Рязань → Другое

Прогулка, беседа

маленькое фото пользователя Moon
Рязань → Другое

Выжить в антиутопии

маленькое фото пользователя Stranger
Рязань → Другое

Я хочу найти интересных собеседников

маленькое фото пользователя Defero
Рязань → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя Natasha1983
Рязань → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя MaryyraM
Рязань → Другое

Поболтать, погулять,пляж,кафешки,да что угодно

Хочешь найти новых друзей в городе Рязань?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Рязань, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!