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От пользователя @Zarina84

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Рязань → Другое Я хочу гулять

Рязань → Другое Завтра идем с сестрой в аквапарк

Рязань → Другое Мы подружимся.

Рязань → Другое Давай в кино сходим

Рязань → Другое Выжить в антиутопии

Рязань → Другое Выйти из комнаты

Рязань → Другое Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)

Рязань → Другое Сначала поговорить)

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