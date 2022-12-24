пообщаться

От пользователя @DBaggy

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ростов-на-Дону → Другое Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город

Ростов-на-Дону → Другое Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.

Ростов-на-Дону → Другое Интересно общение с перспективой совместной прогулки

Ростов-на-Дону → Другое В поиске друзей/подруг

Ростов-на-Дону → Другое Пиши если хочешь )😉

Ростов-на-Дону → Другое Ищу с кем можно отлично провести время

Ростов-на-Дону → Другое Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁

Ростов-на-Дону → Другое Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)

Ростов-на-Дону → Другое Пообщаться о бизнесе или о жизни в РнД

Ростов-на-Дону → Другое Пообщаться. Запретных тем, нет)

Ростов-на-Дону → Другое Погулять в центре ✨

Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!