Ростов-на-Дону
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От пользователя @Devastian
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Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
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Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁
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Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.
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А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?
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Где все? Все умерли?
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Общение на вечер😄
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Погуляем вечерком
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Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.
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Интересно общение с перспективой совместной прогулки
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Ищу подругу или друга, пообщаться, круто и весело провести время
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А давайте потрещим? 😜
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