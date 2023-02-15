Ростов-на-Дону
Узнать кто ты из винкс

фото пользователя Devastian
пообщаться

От пользователя @Devastian

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону

маленькое фото пользователя sheller
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁

маленькое фото пользователя ARSROS
Ростов-на-Дону → Другое

Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.

маленькое фото пользователя Kivi
Ростов-на-Дону → Другое

А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?

маленькое фото пользователя sheller
Ростов-на-Дону → Другое

Где все? Все умерли?

маленькое фото пользователя Mshkr6
Ростов-на-Дону → Другое

Общение на вечер😄

маленькое фото пользователя Salman
Ростов-на-Дону → Другое

Погуляем вечерком

маленькое фото пользователя HARDPSYCORE
Ростов-на-Дону → Другое

Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.

маленькое фото пользователя Oleg_p_kir
Ростов-на-Дону → Другое

Интересно общение с перспективой совместной прогулки

маленькое фото пользователя 28x8vlada
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу подругу или друга, пообщаться, круто и весело провести время

маленькое фото пользователя foxy
Ростов-на-Дону → Другое

А давайте потрещим? 😜

маленькое фото пользователя Smxrtxxn
Ростов-на-Дону → Другое

В поиске друзей/подруг

маленькое фото пользователя Helga07
Ростов-на-Дону → Другое

Найти подругу

Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!