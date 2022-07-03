пообщаться

От пользователя @Devastian

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Ростов-на-Дону → Другое Пообщаться, встретиться, найти подруг, за приятное живое общение.

Ростов-на-Дону → Другое Не против пойти погулять

Ростов-на-Дону → Другое В поиске новых увлекательных собеседников

Ростов-на-Дону → Другое хочу погулять на западном

Ростов-на-Дону → Другое Сходить в бар

Ростов-на-Дону → Другое Хочу пообщаться и отдохнуть на море в майские праздники

Ростов-на-Дону → Другое погуляем, поболтаем а там как пойдет

Ростов-на-Дону → Другое Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)

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