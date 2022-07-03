Ростов-на-Дону
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От пользователя @Devastian
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Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)
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погуляем, поболтаем а там как пойдет
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Хочу пообщаться и отдохнуть на море в майские праздники
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Сходить в бар
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хочу погулять на западном
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В поиске новых увлекательных собеседников
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Не против пойти погулять
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Пообщаться, встретиться, найти подруг, за приятное живое общение.
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подругу
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