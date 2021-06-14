Ростов-на-Дону
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От пользователя @triada2323
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Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.
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Прогулка, беседа, кофе.
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