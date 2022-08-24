Ростов-на-Дону
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пообщаться
От пользователя @Ksjuha
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А давайте потрещим? 😜
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Где все? Все умерли?
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Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.
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Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей
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хочу погулять на западном
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Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
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