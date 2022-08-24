пообщаться

От пользователя @Ksjuha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ростов-на-Дону → Другое Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Ростов-на-Дону → Другое хочу погулять на западном

Ростов-на-Дону → Другое Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей

Ростов-на-Дону → Другое Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.

Ростов-на-Дону → Другое Где все? Все умерли?

Ростов-на-Дону → Другое А давайте потрещим? 😜

Ростов-на-Дону → Другое Ищу с кем можно отлично провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!