прогуляться, перекусить

От пользователя @Kotobormott

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Ростов-на-Дону → Другое Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей

Ростов-на-Дону → Другое Хочу прогуляться по городу

Ростов-на-Дону → Другое Вопросы по массажу

Ростов-на-Дону → Другое Интересно общение с перспективой совместной прогулки

Ростов-на-Дону → Другое Душевные разговоры на любые темы ( новые знакомства)

Ростов-на-Дону → Другое Как поживаете?)

Ростов-на-Дону → Другое Весело провести время 😸

Ростов-на-Дону → Другое Покушать или попить пива вечером

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