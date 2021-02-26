Ростов-на-Дону
Сходить в ковейню попить ароматного кофе

фото пользователя Eugene95
прогуляться, перекусить

От пользователя @Eugene95

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Прогулка, беседа, кофе.

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