Ростов-на-Дону
Сходить в ковейню попить ароматного кофе
прогуляться, перекусить
От пользователя @Eugene95
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