Ростов-на-Дону
Сходить в кафе, ресторан, клуб
прогуляться, перекусить
От пользователя @Bambini
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
Общение на вечер😄
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться, выпить кофе, пообщаться.
Ростов-на-Дону → Другое
Гулять по вечернему центру, болтать и пить кофе
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁
Ростов-на-Дону → Другое
Прогуляться
Ростов-на-Дону → Другое
Прогулка по Ростову в компании прекрасного молодого человека
Ростов-на-Дону → Другое
Пишите, пообщаемся, на любые темы)
Ростов-на-Дону → Другое
Хочу поехать отдохнуть на майские
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу подруг🌿
Ростов-на-Дону → Другое
Покидайте музыку🙂
Ростов-на-Дону → Другое
Давайте поговорим обо всём на свете!🫶🏻
Ростов-на-Дону → Другое
Фанат футбола Марвел Дс комикс
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!