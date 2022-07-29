Ростов-на-Дону
Прогуляться, выпить кофе, пообщаться)

фото пользователя Vitaly_RnD
прогуляться, перекусить

«Если хочешь быть счастлив и добродетелен, не обобщай, а держись узких частностей»

От пользователя @Vitaly_RnD

2 участника
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