Ростов-на-Дону

«Если хочешь быть счастлив и добродетелен, не обобщай, а держись узких частностей»

От пользователя @Vitaly_RnD

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