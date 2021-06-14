прогуляться, перекусить

От пользователя @Alexey_83

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Ростов-на-Дону → Другое Хочу сходить в кафе

Ростов-на-Дону → Другое Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)

Ростов-на-Дону → Другое Ищу компанию для прогулок

Ростов-на-Дону → Другое Покушать или попить пива вечером

Ростов-на-Дону → Другое Хочу провести вечер в приятной компании ✨

Ростов-на-Дону → Другое А может соберёмся незнакомой компанией пообщаться и выпить пива?

Ростов-на-Дону → Другое Познакомиться с девушкой

Ростов-на-Дону → Другое Сходить в бар

Ростов-на-Дону → Другое В поиске друзей/подруг

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