Ростов-на-Дону
Прогуляться в парке, выпить кофе

фото пользователя Evgeny11
прогуляться, перекусить

Приглашаю прогуляться в парке, выпить кофе, поболтать сжм или центр

От пользователя @Evgeny11

2 участника
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