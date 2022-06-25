Ростов-на-Дону
Прогуляться в парке, выпить кофе
прогуляться, перекусить
Приглашаю прогуляться в парке, выпить кофе, поболтать сжм или центр
От пользователя @Evgeny11
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