Приглашаю прогуляться в парке, выпить кофе, поболтать сжм или центр

От пользователя @Evgeny11

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ростов-на-Дону → Другое Пообщаться, встретиться, найти подруг, за приятное живое общение.

Ростов-на-Дону → Другое Пообщаться. Запретных тем, нет)

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться по городу

Ростов-на-Дону → Другое В поиске новых увлекательных собеседников

Ростов-на-Дону → Другое Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.

Ростов-на-Дону → Другое Пиши если хочешь )😉

Ростов-на-Дону → Другое Ищу подругу или друга, пообщаться, круто и весело провести время

Ростов-на-Дону → Другое Хотелось бы выйти на вечернюю прогулку, и приятно провести время.

Ростов-на-Дону → Другое Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!