Ростов-на-Дону
Прогуляться, перекусить. Зайти в КФС и погрызть ножек с пивом.
собрать компанию
От пользователя @HARDPSYCORE
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